Центральный банк попробует собрать монеты у населения

В следующем году Банк России планирует провести временный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в документе, принятым Советом директоров Банка России.

«В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», – говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 гг.».

ЦБ планирует стимулировать использование оборудования для приема монет для улучшения их возврата в платежный оборот.

Эта проблема обострилась в условиях пандемии коронавируса.

В органе отмечается, что спрос на монеты сохраняется.

«Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монеты в оборот снизилась до 46%», – объяснили в ведомстве.

Пилотный проект ориентирован на население и предполагает установку оборудования в одном из регионов, который характеризуется низким уровнем возврата монет из обращения.

Эксперимент будет проводиться с привлечением технологического партнера.

Места установки и количество оборудования будут определены позднее. Об этом в пресс-службе Банка России пояснили «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что впервые с 2018 года Центральный банк России повысил ставку до 4,5%.