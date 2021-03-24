Центральный банк попробует собрать монеты у населения

В следующем году Банк России планирует провести временный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в документе, принятым Советом директоров Банка России.
«В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», – говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 гг.».
ЦБ планирует стимулировать использование оборудования для приема монет для улучшения их возврата в платежный оборот.
Эта проблема обострилась в условиях пандемии коронавируса.
В органе отмечается, что спрос на монеты сохраняется.
«Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монеты в оборот снизилась до 46%», – объяснили в ведомстве.
Пилотный проект ориентирован на население и предполагает установку оборудования в одном из регионов, который характеризуется низким уровнем возврата монет из обращения.
Эксперимент будет проводиться с привлечением технологического партнера.
Места установки и количество оборудования будут определены позднее. Об этом в пресс-службе Банка России пояснили «РИА Новости».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что впервые с 2018 года Центральный банк России повысил ставку до 4,5%.