Крики, треск, взрыв: в Петербурге на проспекте Стачек сгорел Mercedes

В Петербурге на проспекте Стачек сгорел Mercedes. Об этом сообщили в группе «Вконтакте» ДТП и ЧП Петербурга».
В Кировском районе в одном из дворов сгорел автомобиль. Известно, что рядом с Mercedes находилась и другая машина.
Несмотря на то, что ее отогнали, авто все же пострадало.
Один из свидетелей под постом в группе сообщества пишет, что сначала услышал крики мужчин, потом страшный треск и сильный взрыв. При этом было непонятно, что произошло.
Очевидец предположил, что это перестрелка.
Однако пожарные на место происшествия приехали оперативно.
Один из бывших жителей двора, в которой сгорел Mercedes, сообщила, что все то время, что они с супругом проживали в этом районе, никогда не было подобных проблем, ни у них, ни у соседей.
Потушив автомобиль, полиция и пожарные уехали.
Вскоре во дворе появилась машина скорой медицинской помощи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга случился пожар в производственном здании. Спасатели оперативно приступили к ликвидации огня.