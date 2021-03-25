В Пулково в четверг все рейсы вылетят вовремя

В Пулково в четверг все рейсы вылетят вовремя
Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в четверг, 25 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 550 тысяч клещей-энтомофагов в грузовом терминале городского аэропорта Пулково.

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