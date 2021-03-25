Петербуржцы столкнутся с сильным ветром и мокрым снегом 25 марта

В Петербурге солнечная и теплая погода сменится сильным ветром с мокрым снегом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 25 марта, температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, в дневное время воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. В городе будет облачно, но с прояснениями.

Город накроет мокрый снег, а порывы юго-западного ветра будут разгоняться до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление не изменится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг из аэропорта Пулково вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.