Облака ограничат дневной прогрев в четверг в Петербурге

В четверг в Петербурге ожидается преобладание облачной погоды, местами возможны небольшие осадки, преимущественно дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.
Сегодня, 25 марта, метеорологические условия в городе будет формировать периферия циклона, проходящего по северу Европейской России. Приток солнечного тепла к земной поверхности окажется ограничен.
Воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что более 40 петербуржцев оштрафовали за выход на лед за сутки.