Облака ограничат дневной прогрев в четверг в Петербурге

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В четверг в Петербурге ожидается преобладание облачной погоды, местами возможны небольшие осадки, преимущественно дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Сегодня, 25 марта, метеорологические условия в городе будет формировать периферия циклона, проходящего по северу Европейской России. Приток солнечного тепла к земной поверхности окажется ограничен.

Воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что более 40 петербуржцев оштрафовали за выход на лед за сутки.