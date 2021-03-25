Полицейские искали бомбу в «Додо пицце» в Московском районе

На вызов приехали наряды ППСП, ГИБДД, ОВО и принялись обыскивать помещение пиццерии. Фото: pixabay.com

На вызов приехали наряды ППСП, ГИБДД, ОВО и принялись обыскивать помещение пиццерии. Фото: pixabay.com

В пиццерию «Додо», расположенную в Московском районе Петербурга, поступило сообщение с угрозами. Неизвестный заявил о «минировании» заведения.

Инцидент произошел в среду, 24 марта. На электронную почту компании поступило анонимное письмо.

«Ваша пиццерия на улице Бассейной в городе Санкт-Петербурге заминирована», — говорилось в сообщении.

Как стало известно Gazeta.spb, прибывшие правоохранители принялись проверять электронный адрес отправителя. С владелицей почты сразу же связались, она заверила, что никаких сообщений не отправляла. Предполагается, что ее взломали.

Заведение и территорию вокруг осмотрели, но каких-либо подозрительных предметов так и не нашли. На данный момент стражи порядка устанавливают, кому принадлежит телефонный номер, с которого был совершен звонок. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку задержали за «заминирование» полицейского участка.