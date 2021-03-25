Минздрав поручил Смольному привить от коронавируса 2,6 млн петербуржцев

Минздрав поручил Смольному привить от коронавируса 2,6 млн петербуржцев
Вакцинация проходит в более медленном темпе, чем необходимо для скорейшего формирования коллективного иммунитета. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Минздрав поручил властям Санкт-Петербурга вакцинировать не менее 2,6 млн горожан. В Смольном, однако, планировали привить вдвое меньше.

О поручении Министерства здравоохранения РФ в среду, 24 марта, телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал заместитель главы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Он отметил, что планы Межведомственной рабочей группы под руководством директора Центра Алмазова Евгения Шляхто гораздо скромнее целей, поставленных министерством, — привить намеревались около 1,2 млн человек.

Сейчас в Петербурге план вакцинации выполнен на 28% или на 13%, если сравнивать с рекомендациями Минздрава. Так, хотя бы одну прививку получили более 336 тысяч жителей города. По состоянию на среду в больницах оставалось 27 273 комплектов доз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус за сутки стал причиной смерти 37 петербуржцев.

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