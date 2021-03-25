После ДТП под Выборгом госпитализировали девушку

После ДТП под Выборгом госпитализировали девушку
Девушку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Фото: Baltphoto

Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В Выборгском районе 24 марта произошла серьезная авария, в результате которой пострадала девушка. Об этом сообщили в местном ОГИБДД.

Все случилось на третьем километре трассы «Выборг — Смирново». Там столкнулись большегруз Volvo и «Лада». Каковы обстоятельства инцидента – пока непонятно. Известно лишь, что в результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка легковушки.

На место приехали врачи, которые госпитализировали травмированную. Ее состояние они оценили как удовлетворительное. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчине оторвало обе руки после вскрытия снаряда времен ВОВ в Ленобласти.

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