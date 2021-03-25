В Ижевске от коронавируса вылечилась 100-летняя женщина

У женщины было поражено 40% легких.

В Ижевске врачи смогли спасти жизнь ветерану Великой Отечественной войны 100-летней Евдокии Князевой. Об этом сообщили в ТАСС.

Известно, что женщина заразилась еще в октябре 2020 года. Она провели в больнице три недели, у нее было поражено 40% легких. После выписки ей приходилось ходить на массаж, делать физические и дыхательные упражнения. На данный момент она полностью восстановилась и недавно отпраздновала юбилей.

Врачи убеждены, что многое зависит не только от их профессионализма, но и от настроя пациента. Князева не собиралась сдаваться, в чем ее поддерживали родные и близкие. Как итог – женщина, несмотря на почтенный возраст, выжила после серьезной болезни.

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