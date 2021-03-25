В Петербурге начался долгожданный ремонт Ситцевой улицы

"Куда же я теперь буду парковать свою подводную лодку", - иронично сокрушаются петербуржцы. Скриншот: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

"Куда же я теперь буду парковать свою подводную лодку", - иронично сокрушаются петербуржцы. Скриншот: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Северной столице, наконец, приступили к ремонту одной из самых многострадальных улиц Приморского района — Ситцевой.

Радостные петербуржцы утром 25 марта заметили перекрытый участок Ситцевой от Стародеревенской до Планетной. Фотографии тракторов, асфальтоукладчиков и дорожных рабочих сразу же появились в социальных сетях. «Случилось невероятное», — пописывают снимки местные жители, подразумевая, что внушительных размеров дыры наконец залатают.

Один из комментаторов скептически припомнил, что прошлый ремонт, проходивший не больше пяти лет назад, продержался ближайшей зимы. Некоторые считают, что дорогу перекрыли не для ремонта, а чтобы просто убрать остатки снега, хотя его там, как утверждает большинство пользователей, и без того уже нет — все превратилось в глубокие лужи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном отремонтируют дорогу к двум онкоцентрам.