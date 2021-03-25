В Минздраве перечислили самые частые нарушения после коронавируса

У многих пациентов появляется тревога и депрессия.

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова рассказал о самых частых нарушениях после коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что многие после заражения и выздоровления жалуются на неврологические нарушения, тревогу и депрессию – это происходит примерно в 99% случаев. Также граждане обращают внимание на боли в грудной клетке и в сердце. Другие жалуются на проявления мышечно-скелетных нарушений, на проблемы питания и метаболизма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве оценили эффективность трех российских вакцин от COVID-19. Напомним, что на данный момент в России используются «Спутник V» (или «ГамКовидВак»), созданная в центре Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами новосибирского центра «Вектор».