В Минздраве перечислили самые частые нарушения после коронавируса

В Минздраве перечислили самые частые нарушения после коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

У многих пациентов появляется тревога и депрессия.

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова рассказал о самых частых нарушениях после коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что многие после заражения и выздоровления жалуются на неврологические нарушения, тревогу и депрессию – это происходит примерно в 99% случаев. Также граждане обращают внимание на боли в грудной клетке и в сердце. Другие жалуются на проявления мышечно-скелетных нарушений, на проблемы питания и метаболизма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве оценили эффективность трех российских вакцин от COVID-19. Напомним, что на данный момент в России используются «Спутник V» (или «ГамКовидВак»), созданная в центре Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами новосибирского центра «Вектор».

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