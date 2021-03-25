Силовики нагрянули с обысками в филиал АО «РЖДстрой»

Силовики нагрянули с обысками в филиал АО &#171;РЖДстрой&#187;
Участие в обысках принимают представители МВД и СК. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в дочерней компании «РЖДстрой» в рамках расследования дело о крупном мошенничестве.

Сотрудники СК и полиции провели обыски сегодня, 25 марта, в офисе «Строительно-монтажного треста №1».

Как сообщает «Фонтанка», в уголовном деле о мошенничестве фигурируют несколько контрактов между АО «РЖД» и его дочерней компанией «РЖДстрой» в лице ее филиала в Петербурге «Строительно-монтажный трест №1».

Контракты касались строительство железнодорожных путей и реконструкции станции Ермилово. Совокупная стоимость контрактов составила свыше одного миллиарда рублей. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц в руководстве субподрядчика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге экс-сотрудника таможни отправили за решетку на 7 лет из-за преступления на 12 млн рублей.

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Силовики нагрянули с обысками в филиал АО «РЖДстрой»