В Петербурге умерла заслуженная артистка РФ Лиана Жвания

В Петербурге умерла заслуженная артистка РФ Лиана Жвания
Жвания скончалась после продолжительной болезни. Фото: ТЮЗ

Артистка скончалась в возрасте 71 года.

Народная артистка России Лиана Жвания скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева, в котором актриса проработала несколько десятилетий.

Жвания умерла 25 марта после продолжительной болезни. О каком именно недуге идет речь – непонятно. Напоминаем, что в ТЮЗе актриса работала с 1972 года. Популярность Жвания получила после съемок в фильме «Двенадцать месяцев» — там она сыграла Королеву.

«Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы»,

— сказали в театре.

Несмотря на почтенный возраст, Жвания продолжала выступать на сцене и была задействована сразу в нескольких спектаклях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Шэрон Стоун призналась, что после того, как увидела ту самую сцену фильма «Основной инстинкт», связалась с адвокатом.

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