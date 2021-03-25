Против отрицавшего Холокост профессора завели уголовное дело

В Ленобласти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении профессора, усомнившегося в существовании Холокоста.

Как сообщает областная прокуратура, профессору Владимиру Матвееву, выступившему на вебинаре для педагогов Ленобласти, вменяют статью о реабилитации нацизма.

Матвеев в ходе вебинара поставил под сомнение факт Холокоста и заявил, что «миф» и «выдумка». Вебинар провел областной институт развития образования для подготовки педагогов к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и бойцов Красной армии, освободивших Освенцим.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге уволили из вуза профессора, отрицавшего холокост. Главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер заявил о том, что подобные высказывания являются реабилитацией нацизма.