Дочь Анастасии Заворотнюк заявила о желании покинуть Россию

Дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила о своем желании уехать из России.

Девушка напомнила, что уже «убегала» в свое время из Москвы в Лондон, а после – в Нью-Йорк, однако все же вернулась обратно.

«У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь. Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет», — написала Анна на своей странице в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что онколог Юрий Покровский рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк есть все шансы победить рак мозга. Он объяснил, что заболевание очень серьезное, но если подобрано правильное лечение, то нет ничего невозможного.