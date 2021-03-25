Дочь Анастасии Заворотнюк заявила о желании покинуть Россию

Дочь Анастасии Заворотнюк заявила о желании покинуть Россию
Анна Заворотнюк. Фото: Instagram

Дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила о своем желании уехать из России.

Девушка напомнила, что уже «убегала» в свое время из Москвы в Лондон, а после – в Нью-Йорк, однако все же вернулась обратно.

«У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь. Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет», — написала Анна на своей странице в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что онколог Юрий Покровский рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк есть все шансы победить рак мозга. Он объяснил, что заболевание очень серьезное, но если подобрано правильное лечение, то нет ничего невозможного.

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