Онколог считает, что у Заворотнюк есть шансы на полную победу над раком

Он отметил, что самое главное – это правильное и оперативное лечение.

Онколог Юрий Покровский рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк есть все шансы победить рак мозга. Своим мнением он поделился в беседе со «Звездой». Он объяснил, что заболевание очень серьезное, но если подобрано правильное лечение, то нет ничего невозможного.

Врач считает, что у звезды есть шансы на возраст к нормальной жизни. В первое время возможно такое, что Заворотнюк не сможет заниматься кропотливой или высокоинтеллектуальной работой, но потом это пройдет.

Напоминаем, что ряд СМИ писали об улучшающимся состоянии актрисы. Так, звезда может выходить на прогулки по своему участку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сосед Заворотнюк заявил, что ей удалось «остановить болезнь».