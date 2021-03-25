Макрон выступил за сотрудничество ЕС с Россией

Макрон выступил за сотрудничество ЕС с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за сотрудничество стран ЕС с Россией в рамках требовательного диалога. Он призвал к требовательному диалогу с Россией.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

«В отношении России мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», – сказал французский лидер в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС, трансляцию которого вел BFMTV.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что посол Франции в России Пьер Леви заявил, что, по его мнению, важно, чтобы препарат одобрило Европейское агентство по лекарства. Он доверяет решение инстанции, так как она будет проводить полноценный научный анализ.

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