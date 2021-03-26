В тесной клетке и без воды: в Ленобласти оштрафовали мужчину, который мучил медведя

В тесной клетке и без воды: в Ленобласти оштрафовали мужчину, который мучил медведя
Медведицу содержали в тесной клетке. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Росприроднадзора по СЗФО выписали штраф жителю Ленобласти, который недостаточно хорошо ухаживал за принадлежащим ему медведем.

Инспекторы наведались в СНТ Белоостров после того, как получили обращение от бдительного гражданина. Им доложили, что животного не было постоянного доступа к питьевой воде, а на дверях вольера отсутствовал замок ключевого типа.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по СЗФО, теперь владелец животного должен устранить все замечания. Инспекторы обещали контролировать ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один из медведей центра «Велес» неожиданно проснулся в середине января.

медведица проверка Росприроднадзор по СЗФО


 

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