За сутки на коронавирус проверили 21 025 петербуржцев

За сутки на коронавирус проверили 21 025 петербуржцев
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 21 025 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 26 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период было обработано 14 180 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 440 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 152 человека. Добровольцы выполнили 6 375 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за семь дней число новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге снизилось на 27,33 %.

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