Число зараженных коронавирусом в Петербурге снизилось на 27% за неделю

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Петербурге наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. По данным межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, за семь дней число новых случаев заражения снизилось на 27,33 %.

Кроме того, на 15,15 % сократилось количество взрослых пациентов, находящихся на стационарном лечении. На 9,67 % снизилось общее число больных коронавирусом.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 390268 случаев заражения COVID-19. Скончались 12066 человека, в том числе 37 — за последние сутки. Выздоровело 341141 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 37 случаев смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД на территории России.