Полицейские жестко задержали водителя Toyota, не пропустившего пешехода на Садовой

Полицейские жестко задержали водителя Toyota, не пропустившего пешехода на Садовой
Инспекторам пришлось применить силу. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД и оказавшего сопротивление полицейским.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта, у дома №8 по Садовой улице. Водитель Toyota Camry не пропустил пешехода, когда тот переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД, ставшие свидетелями произошедшего, решили остановить водителя.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, автомобилисту такое внимание к себе явно не понравилось. Он повел себя агрессивно, из-за чего правоохранителям пришлось применить силу.

В результате мужчину доставили в отдел, где на него составили два административных протокола. Его отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лахтинском проспекте «Мерседес» сбил мужчину, пешеход скончался.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб полиция


 

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