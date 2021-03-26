В Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий дом

В Тосненском районе Ленобласти среди ночи загорелся частный дом. Пожарные час боролись с огнем.

Возгорание случилось в пятницу, 26 марта, в садоводстве «Подводник» (массив Рубеж). Сигнал о пожаре поступил дежурному части в 3:38. Огонь заметили местные жители.

К месту ЧП оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Они установили, что частный дом горел на общей площади 15 квадратных метров.

К 4:25 пожар был полностью потушен. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий пострадал во время пожара на Кировском заводе. Огонь вспыхнул на одном из прессов. В нем загорелось масло.