Утром пятницы пробки на дорогах Петербурга вырастут до 4 баллов

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах вот-вот вырастет до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:20 утра заторы на дорогах достигнул 3 баллов, спустя час пробки вырастут на балл.

Красным отмечены участки на Кутузова, Арсенальной, Малоохтинской и Свердловской набережных, Новоладожской, Академика Лебедева, Благодатной, Салова и Бухарестской улицах. Каменноостровском, Обуховской Обороны и Московском проспектах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня небо над Петербургом закроет облачная пелена, местами пройдут кратковременные дожди. В дневное время столбики термоментров поднимутся до плюс 5-7 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8.