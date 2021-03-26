Ленобласть возглавила рейтинг прозрачности и эффективности госзакупок

Ленинградская область получила награду на XVI Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» как первая по честности и результативности в сфере госзакупок. Об этом «Online47» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одним из лучших регионов страны по эффективности закупочных систем по итогам 2020 года считают Ленобласть.

Утверждают, что Ленобласть преуспела, потому что работала не только с заказчиками, но и с поставщиками. Стать лучшими помогла также практика проведения совместных торгов для однотипных товаров разными региональными комитетами.

Председатель комитета государственного заказа Ленобласти Денис Толстых рассказал, что данный регион предлагает участвовать в торгах представителям малого бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Проекты касаются строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Толстых также объяснил, что Ленобласть не собирается останавливаться на достигнутом. Потому что в планах модернизация существующих функциональных возможностей и совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере закупок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградская область отказалась от строительства порта в бухте Батайная, ради которой на льду залива танцевала балерина.