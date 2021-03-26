В Петербурге полиция задержала банду химиков-наркодилеров

В квартете наркодилеров были чётко распределены обязанности. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В квартете наркодилеров были чётко распределены обязанности. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге выявили банду, которая производила наркотические вещества для продажи в городе и Ленобласти.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что в квартете злоумышленников были четко распределены обязанности. Так, руководил бандой 31-летний мужчина, который для изготовления запрещенного вещества нанял себе в помощь двух химиков, а также петербуржца, который занимался торговлей наркотиками.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, в результате обысков в квартирах подозреваемых были найдены 420 граммов мефедрона, 10 граммов растительного наркотика, а также 12 килограммов смеси с психотропным веществом и химическую посуду.

По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шаумяна задержали безработного петербуржца с 1 граммом мефедрона, у него дома нашли больше 2 кг наркотиков