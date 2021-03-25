На Шаумяна задержали безработного петербуржца с 1 граммом мефедрона, у него дома нашли больше 2 кг наркотиков

В общей сложности, стражи порядка ищхяли больше 2 кг наркотиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В общей сложности, стражи порядка ищхяли больше 2 кг наркотиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В ночь на 23 марта возле дома №39 по проспекту Шаумяна в Северной столице задержали 24-летнего безработного молодого человека, у которого при себе был пакетик с синтетическим наркотиком мефедроном массой 1,01 грамм.

В дальнейшем правоохранители выяснили, что петербуржец занимается распространением «закладок». В его квартире в переулке Ногина нашли еще почти 1,5 кг мефедрона. Обыск также прошел в арендуемом им частном доме в поселке Назия. Полицейские изъяли 740 граммов конопли и различное оборудование для культивации наркотика.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 30 ст. 30 и ч. 3 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемый задержан и находится под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в ходе рейда по домам цыган полиция обнаружила наркоплантацию.