Осталось «совсем немного»: строительство «Северного потока-2» закончат до конца 2021

Строительство газопровода «Северный поток-2» скоро закончится. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что осталось «совсем немного». Об этом он рассказал журналистам в Берлине.

Руководитель объяснил, что работа над глобальным проектом идет в темпе. И до завершения осталось «совсем немного».

Зубков пояснил, что в нынешнем году «Северный поток-2» непременно будет закончен. Также глава совета директоров признался, что потерянного времени, действительно, жаль. Однако деваться некуда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разногласия США с Германией по «Северному потоку — 2» не повлияют в целом на отношения с этой страной.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что власти Польши признали, что Россия достроит газопровод «Северный поток — 2».