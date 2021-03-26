В Ленобласти зацеперов сняли с электрички, до Тихвина они не добрались

Железная дорога не прощает беспечности и небрежности. Фото: https://riafan.ru

Железная дорога не прощает беспечности и небрежности. Фото: https://riafan.ru

В Ленинградской области поймали четверых зацеперов, которые пытались запрещенным способом добраться из Петербурга до станции Тихвин в области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении молодых петербуржцев, которые предпочитают экстремально передвигаться на электричках, по крышам, между и под вагонами, на подножках, составлены административные протоколы.

Стало известно, что на сцепке между вагонами грузового поезда «Петербург – Бабаево» едут зацеперы.

Поэтому уже на станции Пупышево Волховского района сотрудники транспортной полиции поймали четверых правонарушителей.

Все нарушители в возрасте 19-21 года безработные.

Полиция выяснила, что молодые люди познакомились в социальной сети и договорились совершить запрещенную поездку до станции Тихвин Ленинградской области.

В отношении «любителей опасной езды» была проведена профилактическая беседа и составлены протоколы о «Нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

Помимо этого оказалось, что один из экстремалов уже дважды привлекался к административной ответственности по тому же правонарушению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы рассказали, как в тоннель петербургского метрополитена убежал человек. В результате инцидента встало движение поездов с «Волковской» до «Шушар».