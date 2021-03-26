В Выборге обнаружен склад с токсичной «стеклоомывайкой»

Склад со "стеклоомывайкой". Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Склад со "стеклоомывайкой". Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Выборгском районе Ленобласти полицейские выявили бизнесмена, который зарабатывал продажей стеклоомывающей жидкости с высоким содержанием метанола.

Правоохранителей смутила цена «стеклоомывайки», которая была гораздо ниже рыночной. В ходе проверки выяснилось, что в состав жидкости входит ядовитое вещество. Чуть позже стражи порядка смогли выйти на продавца, 40-летнего индивидуального предпринимателя.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, на складе, расположенном на Смирновском шоссе, было обнаружено более 9 тыс. литров контрафакта, разлитого по канистрам.

Бизнесмен использовал поддельные сертификаты, а также арендовал склад для хранения товара. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении предпринимателя к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция задержала банду химиков-наркодилеров.