«Абсолютно невосполнимая потеря»: Троицкий прокомментировал смерть Липницкого

Музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий прокомментировал трагическую гибель экс-участника группы «Звуки Му», 68-летнего Александра Липницкого.

Троицкий и Липницкий были близкими друзьями, как рассказал критик. Он рассказал на своей странице в Facebook, что в советское время ему несколько раз выпадала возможность эмигрировать, но Троицкий не хотел покидать друга. Гибель музыканта — большая потеря, которую, как отметил журналист, придется долго осознавать.

«Таким образом, с уходом ближайшего друга жизнь утратила не то чтобы смысл, но значительную часть своего интереса», — заключил критик.

Напомним, что Александр Липницкий вместе с Петром Мамоновым в 1984 году стали основателями известного рок-коллектива «Звуки Му». В группе музыкант был басистом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Липницкий погиб, провалившись под лед.