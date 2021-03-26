Из-за вакцин от ковид-19: Макрон рассказал, что наступает «мировая война нового типа»

Макрон был министром экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса с 26 августа 2014 по 30 августа 2016. Фото: kremlin.ru

Макрон был министром экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса с 26 августа 2014 по 30 августа 2016. Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «новым типом мировой войны». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Европейского союза.

Макрон объяснил, что Европейский союз столкнулся с «мировой войной нового типа», и все это из-за действий России и Китая, которые пытаются через поставки вакцин оказывать влияние.

Кроме того, Макрон отметил, что Европе необходимо стать более самостоятельной в проблеме производства вакцин от коронавирусной инфекции.

«Мы создали возможность производить (вакцину). Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — добавил лидер Франции.

По словам Макрона, у Европы существует настоящая план вакцинации.

Помимо этого, в ЕС разработали комплексную промышленную политику, которая будет во второй половине 2021 года способствовать выходу производства на новый уровень. Планируется производить около 2-3 млрд доз препарата в год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон после саммита рассказал, что цель Европейского союза — стать лидером в производстве вакцин от ковид-19.