Из-за вакцин от ковид-19: Макрон рассказал, что наступает «мировая война нового типа»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «новым типом мировой войны». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Европейского союза.
Макрон объяснил, что Европейский союз столкнулся с «мировой войной нового типа», и все это из-за действий России и Китая, которые пытаются через поставки вакцин оказывать влияние.
Кроме того, Макрон отметил, что Европе необходимо стать более самостоятельной в проблеме производства вакцин от коронавирусной инфекции.
«Мы создали возможность производить (вакцину). Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — добавил лидер Франции.
По словам Макрона, у Европы существует настоящая план вакцинации.
Помимо этого, в ЕС разработали комплексную промышленную политику, которая будет во второй половине 2021 года способствовать выходу производства на новый уровень. Планируется производить около 2-3 млрд доз препарата в год.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон после саммита рассказал, что цель Европейского союза — стать лидером в производстве вакцин от ковид-19.