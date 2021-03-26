Макрон после саммита рассказал, что цель ЕС — стать лидером в производстве вакцин от ковид-19

Макрон президент Франции и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции с 2017 года. Фото: kremlin.ru

Макрон президент Франции и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции с 2017 года. Фото: kremlin.ru

Европейский союз планирует стать первым в мире по объему выпуска вакцин от коронавирусной инфекции к лету этого года. Об этом на пресс-конференции 25 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер заявил о таком плане ЕС сразу после онлайн-саммита Евросоюза.

Напомним, что несколько дней назад появилась информация, что власти ЕС намерены ввести более строгие правила, которые будут регулировать продажу вакцины от COVID-19 из Европейского союза в другие страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о начале третьей волны распространения коронавируса в Европе заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, во многих странах ЕС заболеваемость растет. Причиной является новый штамм коронавируса, который был обнаружен в каждом государстве ЕС.