Третья волна в Европе и неврологические последствия — новое о COVID-19 в России и мире

Вакцина не спасла Европу от третьей волны новой коронавирусной инфекции, а ученые продолжают исследовать последствия у переболевших – Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19 в России и мире.

О начале третьей воны распространения коронавируса в Европе заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, во многих странах ЕС заболеваемость растет. Причина – в новом штамме коронавируса, который был обнаружен в каждом государстве ЕС.

Пока темпы увеличения смертности от коронавирусной инфекции в европейских странах ниже темпов распространения патогена. Это связывают с вакцинацией населения старше 80 лет.

К слову, рынок препаратов, которые используют при вакцинации от коронавируса, вскоре может пополниться. Сразу шесть вакцин сейчас разрабатывают в Турции. Над созданием препаратов трудятся ученые из университетов Эрджиес, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акдениз и технического университета Йылдыз. Известно, что один из них уже проходит вторую стадию клинических испытаний. В стране также начали разрабатывать вакцину в виде назального спрея.

Несмотря на то, что с начала пандемии коронавируса минул уже год, специалисты продолжают изучать последствия заболевания. Так, выяснилось, что у 99% переболевших коронавирусной инфекцией наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия. Кроме того, пациенты, переболевшие коронавирусом сталкиваются с нарушением сна, испытывают слабость и неспособность социализироваться.

Другие эксперты рассказали об ошибках при лечении инфекции. Самая главная из них – попытка заниматься самолечением. Нельзя самостоятельно назначать себе компьютерную томографию и антибиотики.