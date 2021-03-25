Эксперт перечислил шибки людей при лечении коронавируса

Некоторые граждане продолжают заниматься самолечением, не понимая, как опасна инфекция.
Эксперт рассказала, какие опасные ошибки совершают люди при лечении коронавируса. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Врач считает, что нельзя ни в коем случае заниматься самолечением и полагаться на свои знания. Она отметила, что многие сами себе назначают компьютерную томографию и закупаются антибиотиками, не осознавая, что вредят себе, а не помогают.
Специалист подчеркнула, что есть четкий перечень действий, которые нужно предпринять при заболевании. Они описаны Минздравом и находятся в свободном доступе. Эксперт добавила, что не нужно подвергать себя лишней лучевой нагрузке и лучше бы обратиться в больницу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Ленобласти не планируют смягчать ковид-ограничения.