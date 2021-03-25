Глава Еврокомиссии заявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится в начале третьей волны распространения коронавируса.

Она отметила, что в Европе и многих странах-членах Евросоюза заболеваемость снова растет, в основном из-за варианта коронавируса. Глава ЕК добавила, что в 117 «британский» штамм коронавируса выявлен в каждом государстве ЕС.

По ее словам, темпы увеличения смертности от коронавирусной инфекции в европейских странах ниже темпов распространения патогена. Она связывают это с вакцинацией населения старше 80 лет. Глава Еврокомиссии добавила, что ситуация в Европе вызывает беспокойство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» стала самой узнаваемой в мире. Так, о «Спутнике V» знают 74% респондентов. При этом более половины доверяют ей больше остальных препаратов. На втором месте оказался препарат Pfizer/BioNTech (69% голосов), следом идет вакцина AstraZeneca (60%).