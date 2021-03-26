Тело погибшего на Москве-реке Липницкого до сих пор не нашли

Сын основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого Владимир рассказал, как погиб его отец. Напомним, что музыкант провалился под лед, катаясь на лыжах на Николиной Горе.

Трагический инцидент произошел в четверг, 25 марта. Музыкант отправился кататься на лыжах вместе со своим племянником, затем вернулся домой и позже решил снова поехать на прогулку. Он взял собаку, доехал на автомобиле пляжа и, надев лыжи, пошел по льду. По предположениям близких Липницкого, он мог упасть в воду случайно, не заметив подтаявший лед.

Как рассказывает сын Александра, ему позвонила знакомая, которая рассказала, что видела тонущего мужчину на противоположном берегу. Женщина обратилась в службу спасения. «У меня как будто что-то екнуло в этот момент», — отмечает сын музыканта. По описанию стало понятно, что это точно был Липницкий.

«Возможно, он шел по краю, а собака случайно дернула, и отец таким образом оказался в воде», — приводит слова Владимира «Московский комсомолец». При этом тело экс-участника коллектива «Звуки Му» все еще найдено. Пропала и собака. Поисковые работы продолжаются, на месте работают полицейские и спасатели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смерть Липницкого прокомментировал его близкий друг, музыкальный критик Артемий Троицкий.