К началу 2022 года в ОЭЗ Петербурга построят инновационный центр за 924 млн рублей

"Проект строительства нового центра обусловлен объективной потребностью со стороны действующих и потенциальных резидентов как в офисных, так и в готовых производственных площадях. Первым и одновременно якорным арендатором объекта станет компания ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации»", - рассказала гендиректор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева. Фото: Facebook/АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»

"Проект строительства нового центра обусловлен объективной потребностью со стороны действующих и потенциальных резидентов как в офисных, так и в готовых производственных площадях. Первым и одновременно якорным арендатором объекта станет компания ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации»", - рассказала гендиректор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева. Фото: Facebook/АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»

Работы по строительству инновационного центра на площадке «Новоорловская» в Особой экономической зоне Петербурга (ОЭЗ) должны завершиться к 22 января 2022 года.

В проект инвестировано 924 млн рублей. Площадь центра составит 18 тысяч квадратных метров, где разместятся как научно-исследовательские подразделения резидентов ОЭЗ, офисные и производственные помещения, так и стоянки, места отдыха, площадки ТБО и многое другое, передает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

В рамках проекта в ОЭЗ также обустроят инженерную, таможенную и дорожную инфраструктуру. Дороги, системы водоснабжения, теплосети и другие объекты должны построить к 16 февраля 2022 года. На эти работы потратят также почти 1 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Северный поток-2» закончат до конца 2021 года.