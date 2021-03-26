Почти 100 тысяч петербуржцев не могут выехать из России из-за долгов

Приставы предупреждают о различных сложностях и плачевных последствиях при длительной неуплате долгов. Фото: УФССП по СПб

Приставы предупреждают о различных сложностях и плачевных последствиях при длительной неуплате долгов. Фото: УФССП по СПб

С начала 2021 года судебные приставы Санкт-Петербурга вынесли более 5 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы страны в отношении местных жителей.

С должников, на которых распространилось ограничение, взыскали свыше 123 миллионов рублей, причем более 2 миллионов — задолженности по алиментам. На данный момент, как информируют в пресс-службе судебных приставов, из-за долгов выезд за границу закрыт для 99 тысяч горожан.

Напомним, что соответствующая ограничительная мера накладывается, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей (в таких случаях, как алиментная задолженность, возмещение вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба и некоторых других причин — 10 тысяч рублей).

Всего в 2020 году в рамках исполнительных производств, где в отношении должника было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ, было взыскано более 1,4 миллиардов рублей (из них в пользу несовершеннолетних — 21 миллион рублей алиментной задолженности).