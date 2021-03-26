МЧС устанавливает заградительные боны: в районе Великого Новгорода устраняют нефтяное пятно

В районе Великого Новгорода Министерство по чрезвычайным ситуациям, чтобы устранить нефтяное пятно в реке Волхов, установили заградительные боны. Об этом сообщает администрация Ленинградской области.

Также, стало известно, что ниже места, где обнаружили пятно, готовятся установить еще два оградительных бона.

Это сделают для того, чтобы не допустить распространения загрязнения.

Водоканал Ленинградской области сообщил, что если будут обнаружены нефтепродукты в реке, то жители районов данной области, через которые также протекает река Волхов, будут бесперебойно снабжаться питьевой водой.

Леноблводоканал сейчас наполняет резервуары чистой водой, формирует запас и если потребуется, то в нужное время приостановит забор воды из реки.

Сотрудники оперативных служб, которые работают в акватории Волхова, установили, что поступление нефтепродуктов на территорию Ленобласти не зафиксировано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 марта в Петербурге на Северном проспекте ликвидировали крупный разлив нефтепродуктов.