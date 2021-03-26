Стала известна средняя зарплата учителя в Петербурге

За полтора года уровень зарплат в школах вырос более чем на 100%. Фото: Pixabay

За полтора года уровень зарплат в школах вырос более чем на 100%. Фото: Pixabay

Начальник планово-финансового отдела комитета по образованию Петербурга Ольга Солдатова озвучила среднюю заработную плату педагогов Северной столицы.

По данным чиновников, петербургские учителя получают в среднем 58 тысяч 491 рубль. Об этом Солдатова заявила в пятницу, 26 марта, на заседании комиссии по социальной политике и здравоохранению. Как отметила глава планово-финансового отдела, в рамках выполнения Указа Президента России зарплаты учителей и педагогов были повышены.

По отношению к уровню заработных плат в 2019 году, рост оплаты труда составил 105,7%. Напомним, что депутаты Петербурга также предлагали единовременно выплатить учителям от 10 до 20 тысяч рублей в качестве премии за работу в период пандемии, однако в Смольном данную меру нашли нецелесообразной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских школах оборудуют профильные классы. В этот проект вложат 1,25 млрд рублей.