В Петербурге зарегистрировали иск к Александру Беглову

Профсоюз хочет добиться отмены масочного режима.

Представители профессионального союза «Отечество» хочет добиться отмены Постановления Правительства Петербурга о коронавирусных ограничениях, подписанное 13 марта 2020 года. Соответствующий иск к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову зарегистрировали в суде. Об этом 26 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Заинтересованным лицом в иске указан президент России Владимир Путин. Пока что заявление не принято к производству. Профсоюз хочет добиться отмены масочного режима и прочих ограничений, введенных в связи с пандемий. Беглов никак не комментирует происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали единичные случаи заражения коронавирусом после прививки «Спутником V».