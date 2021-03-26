Белоруссия, поменявшая песню, все равно отстранена от Евровидения

Лидер группы «Галасы Зместа» прокомментировал происходящее, отметив, что такое решение не стало неожиданностью.

Группу «Галаса Зместа» из Белоруссии не допустили до участия в Евровидении даже после того, как артисты сменили песню. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер группы отметил, что для него это решение не было неожиданным. Он считает, что с сюрпризами у комиссии конкурса в последнее время все плохо и все чаще можно предугадать следующий шаг. Музыкант рассказал, что они написали вторую песню «про зайчика, лисичку, домашних курочек», но все равно не угодили комиссии. Лидер «Галасы Зместа» уверяет, что смысл композиции был очевиден.

Он также считает, что Белоруссию не взяли на конкурс из-за политической обстановки, а не из-за подтекста песни. Артист добавил, что группа получила новых слушателей и это – важнее, чем участвовать в Евровидении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что букмекеры не считают, что у Манижы есть шанс победить на «Евровидении».