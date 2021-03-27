Шепелев во второй раз стал отцом: у него родился сын

Непонятно, как пара назвала ребенка.

Телеведущий Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом. Малыша родила его возлюбленная Екатерина Тулупова. Прекрасной новостью Шепелев поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте 26 марта.

Телеведущий выложил пост с фотографией, на которой он держит малыша на руках.

«Добро пожаловать!»

— подписал он снимок.

Поклонники поздравляют Шепелева и надеются, что ребенок будет здоровым и умным. Напоминаем, что в СМИ писали, Тулупова рожала в одном из элитных московских клиник. Пока что пара не спешит раскрывать имя новорожденного и прочие подробности.

Шепелев уже воспитывает мальчика Платона – ребенка от телеведущего родила певица Жанна Фриске. С Тулуповой он познакомился в детском саду, куда оба водили детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелев остался без работы на ТНТ.