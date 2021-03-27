Стало известно когда могут разблокировать Суэцкий канал

Стало известно когда могут разблокировать Суэцкий канал
Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Контейнеровоз Ever Given, спровоцировавший затор в Суэцком канале, может быть снят с мели 27 марта. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Усилия, предпринимаемые для освобождения судна, принесли хорошие результаты.

«Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось», — говорится в сообщении.

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

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