На Байконурской ночью сгорел автомобиль

В Приморском районе Петербурга среди ночи загорелся автомобиль. Огонь полностью охватил транспортное средство.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 27 марта, у дома 7/1 по Байконурской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:25.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, к месту происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета. В автомобиле марки Volkswagen выгорел моторный отсек.

К 1:16 машину удалось потушить. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что два человека пострадали во время квартирного пожара на Художников.