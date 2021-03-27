В Петербург поступило еще 9 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Все препараты от коронавируса сразу развозят по пунктам вакцинации. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Все препараты от коронавируса сразу развозят по пунктам вакцинации. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Петербург поступила новая партия доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Партию из 9 тыс. доз доставили в город в пятницу, 26 марта. Препарат начали распределять по прививочным пунктам.

Как сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, предыдущую партию препарата из 39,2 тыс. доз город получил 24 марта. Спустя два дня поступило еще 9 тыс. доз вакцины Гам-ковид-вак.

В совете напомнили, что для снижения уровня заболеваемости инфекцией в Петербурге необходима массовая вакцинация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга не исключили третьей волны коронавируса.