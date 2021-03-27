При обрушении дома в Каире погибли три человека

При обрушении дома в Каире погибли три человека
Причина обрушения устанавливается. . Фото: Pixabay

На востоке Каира при обрушении десятиэтажного дома погибли три человека.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 27 марта, в районе Омар бин аль-Хаттаб, пишет газета Al-Ahram. Сообщается, что пострадали 23 человека, их доставили в больницу. Сейчас спасатели занимаются поисками людей, которые могут находиться под завалами.

Причина обрушения устанавливается.

Губернатор Каира, генера-майор Халед Абдель Аал прибыл на место происшествия. По его поручению инженерный комитет изучит разрушенное здание, прилегающую к нему собственность, чтобы определить степень разрушения. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-служба Госжилинспекции Петербурга сообщает, что собственнику квартиры дома №19 по 18-й линии Васильевского острова придется заплатить штраф. По его вине на последнем этаже старинного дома обрушились перекрытия.

Каир


 

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