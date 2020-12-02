Собственника квартиры на Васильевском, где из-за перепланировки произошло обрушение, привлекут к ответственности

После обрушения специалистам пришлось перераспределять нагрузки балок с шестого-седьмого этажа на балки пятого-шестого. Фото: citywalls.ru

После обрушения специалистам пришлось перераспределять нагрузки балок с шестого-седьмого этажа на балки пятого-шестого. Фото: citywalls.ru

Пресс-служба Госжилинспекции Петербурга сообщает, что собственнику квартиры дома №19 по 18-й линии Васильевского острова придется заплатить штраф. По его вине на последнем этаже старинного дома обрушились перекрытия.

Оказалось, что владелец недвижимости решил провести незаконную перепланировку квартиры, в результате которой были снесены четыре межкомнатные перегородки из шести. Теперь мужчине придется оплатить административный штраф в размере 2-2,5 тысяч рублей.

Отметим, что в этом случае перегородки не только разделяли пространство на комнаты, но и брали на себя часть нагрузки между балками несущих конструкций. В ходе неудачного ремонта разрушился свод оконных проемов, и балки чердачных перекрытий рухнули на межэтажные перекрытия между 6-м и 7-м этажами в квартиру виновника происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга оштрафовали детский сад «Березка» за несоблюдение мер санитарной безопасности.