Петербургская школьница попала в больницу после отравления таблетками дома

В Петербурге госпитализировали шестиклассницу после отравления таблетками. Она находилась в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в пятницу, 26 марта. Около 11 часов вечера в отдел полиции поступила информация о госпитализации несовершеннолетней в детскую городскую больницу.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 12-летнюю девочку увезли из своей квартиры дома по улице Кузнецова с острым пероральным отравлением таблетками.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками.