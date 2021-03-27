Петербургская школьница попала в больницу после отравления таблетками дома

В Петербурге госпитализировали шестиклассницу после отравления таблетками. Она находилась в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в пятницу, 26 марта. Около 11 часов вечера в отдел полиции поступила информация о госпитализации несовершеннолетней в детскую городскую больницу.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 12-летнюю девочку увезли из своей квартиры дома по улице Кузнецова с острым пероральным отравлением таблетками.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками.