Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сдвинулся с места

Севший в начале недели на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места. Это произошло в ночь на 27 марта, пишет израильская газета Jerusalem Post.
Судно удалось сдвинуть после того, как с места происшествия было вывезено около 20 тысяч тонн песка. Судно сначала пытались вытащить буксиром, но попытка провалилась.
Напомним, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.
Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.
Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».