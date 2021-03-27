Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сдвинулся с места

Самая длительная задержка движения по Суэцкому каналу случилась из-за аналогичного происшествия в 2004 году - устранение аварии заняло три дня. Скриншот: Twitter @marceldirsus

Самая длительная задержка движения по Суэцкому каналу случилась из-за аналогичного происшествия в 2004 году - устранение аварии заняло три дня. Скриншот: Twitter @marceldirsus

Севший в начале недели на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места. Это произошло в ночь на 27 марта, пишет израильская газета Jerusalem Post.

Судно удалось сдвинуть после того, как с места происшествия было вывезено около 20 тысяч тонн песка. Судно сначала пытались вытащить буксиром, но попытка провалилась.

Напомним, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».